L'Equipe apre con l'addio di Jardim: "Monaco regola il suo conto"

Leonardo Jardim dice di nuovo addio al Monaco. Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità dell'esonero e, al contempo, quella del successore, che sarà Robert Moreno, ex commissario tecnico della Spagna. La notizia è ovviamente in prima pagina su L'Equipe, che titola così in apertura: "Il Monaco regola il suo conto", riferendosi all'ex allenatore.