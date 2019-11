© foto di Pietro Lazzerini

L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina con un traguardo raggiunto dal ct della Francia Didier Deschamps: "100 con i Bleus". Il riferimento è alla centesima panchina del tecnico ex Juventus, traguardo che verrà tagliato domani nella partita contro l'Albania. L'allenatore ha parlato al quotidiano francese dicendo che la sua passione per questo ruolo è intatta, raccontando anche i bellissimi momenti vissuti nei sette anni della sua esperienza.