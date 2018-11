L'Equipe dopo il 4-0 del PSG al Monaco: "Troppo facile"

Una manata in faccia. Secca, rude, senza preavviso. Il turbine atalantino che ha travolto l’Inter prima della sosta ed in chiusura di un ciclo dispendioso ma soddisfacente, ha riportato la squadra di Spalletti sulla terra, e offre qualche spunto di riflessione che i risultati avevano...

Liga, l'Alaves vince in rimonta: Huesca battuto 2-1

Leicester, Puel: "Non potevo credere alla notizia su Vichai"

Tottenham, Alli: "Gol meritato per Foyth, tutti sono pronti per fare bene"

Man Utd, Mou: "Non ho mai mollato con Martial, talento straordinario"

Premier League, occasione persa per il Chelsea: solo 0-0 con l'Everton

Liga, il Real Madrid ne fa quattro in casa al Celta e va a -4 dal Barcellona

Ligue 1, il PSG ne fa quattro a un Monaco sempre più in crisi. Tris Cavani

Porto, tre club dalla Premier League puntano Brahimi in scadenza

"Troppo facile". Dopo il 4-0 rifilato a Montecarlo dal Paris Saint-Germain al Monaco, L'Equipe sceglie questo titolo per la propria prima pagina odierna. Il risultato del Cashico certifica lo stato di forma delle due squadre: il PSG ha ora 13 punti di vantaggio sul Lille secondo e potrebbe conquistare il titolo di campione d'inverno già alla prossima giornata, mentre il Monaco è penultimo a 7 punti.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy