L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Furti sul calcio". Il quotidiano francese focalizza l'attenzione sull'ondata di furti con scasso nei confronti dei calciatori in Ligue 1. Tantissimi episodi a Parigi, Marsiglia e Lione, con il giornale che si chiede cosa stia facendo la polizia per evitare queste situazioni ma anche cosa possono fare le società per 'proteggere' i propri tesserati.