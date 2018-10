L'Equipe e il 5-0 del PSG sul Lione: "Questo è Mbappé"

Classifiche a confronto dopo 8 turni di Serie A. La Juventus, che continua a viaggiare a punteggio pieno, ha cinque punti in più rispetto alla passata stagione. Un anno fa dopo 8 turni era a punteggio pieno il Napoli, che ha quindi sei punti in meno avendo fin qui collezionato sei...

Il Messaggero in prima pagina: "Immobile scuote la Lazio"

Il Tempo in prima pagina: "La Lazio s'è desta"

L'Eco di Bergamo: "Atalanta ko: quartultima e in crisi"

Il Corriere della Sera: "Lazio in affanno ma vince grazie a Immobile"

Il Secolo XIX in prima pagina: "Samp, difesa sugli scudi"

Leggo: "Higuain trascina il Milan. L'Inter non si ferma più"

Ciociaria Oggi in prima pagina: "Il Frosinone confida nel calendario"

La Gazzetta dello Sport: "Insigne e Immobile: ecco i gol per Mancini"

Il QS e le accuse di stupro: "Ronaldo choc: ci fu l'accordo per tacere?"

Lazio, per Milinkovic-Savic e Luis Alberto la pazienza è finita

L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Questo è Mbappé". Il giovane fenomeno francese ha segnato quattro gol nella vittoria per 5-0 contro il Lione rompendo l'equilibrio che regnava nella partita del Parco dei Principi. Grazie alla nona vittoria su nove, il PSG ha realizzato la migliore partenza della storia della Ligue 1.

