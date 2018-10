L'Equipe e il rapporto tra Neymar e Mbappé: "Ménage à deux"

Giampiero Ventura e il Chievo, parti più vicine. L’ex ct della Nazionale è ad un passo dalla panchina gialloblù dopo il no di Giuseppe Iachini al contratto annuale. Ventura sta per accettare. E il Chievo ripartirà da lui...

Spezia, la ripresa fissata per martedì pomeriggio

Buona la prima per Stellone, alla ripresa c'è la rivelazione

Ds Venezia: "Momento di riflessione. Non c'è un solo colpevole"

Venezia, Tacopina torna in Italia. Ore decisive per la panchina

Hellas, trauma distorsivo alla caviglia per Calvano

Hellas, distrazione agli adduttori per Ryder Matos

Cosenza, per l'attacco si pensa allo svincolato Mbakogu

Serie B, la classifica degli assistman: tre per tre in vetta

Palermo, entro giovedì incontro per la cessione del club a Ponte

Livorno, Spinelli: "Fiducia in Lucarelli. Mi auguro cambi qualcosa"

Spezia, in arrivo l'islandese Thor Willumsson

Crotone, vertice in dirigenza: si decide il futuro di Strppa

L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Ménage à deux". Il riferimento è alla grande complicità mostrata da Neymar e Mbappé nella vittoria per 5-0 contro il Lione. Altro indizio di un rapporto calcistico che funziona benissimo ma che lascia fuori Cavani. Il quotidiano francese si chiede: "Quale ruolo sono disposti a lasciare quei due all'attaccante uruguaiano?".

