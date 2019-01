L'Equipe e l'infortunio alla caviglia di Neymar: "Una maledizione"

© foto di Pietro Lazzerini

L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina con l'infortunio di Neymar titolando: "Una maledizione". Il brasiliano rischia un lungo stop a causa del dolore alla caviglia e, come successo l'anno scorso in questo stesso periodo, potrebbe saltare gli ottavi di finale di Champions contro il Manchester United. Addirittura si parla di una possibile operazione che potrebbe, a quel punto, tenerlo fuori per tutto il resto della stagione.