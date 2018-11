L'Equipe e la sconfitta della Francia: "Ritorno sulla terra"

© foto di Lazzerini

L'Equipe di questa mattina, apre in prima pagina con la sconfitta subita dalla Francia in Olanda per 2-0: "Ritorno sulla terra". Dominati dagli Orange i campioni del mondo in carica rischiano di aver compromesso il passaggio alle Final Four della Nations League e il portiere Lloris ha evitato un'imbarcata.