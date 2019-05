L'Equipe e la vittoria del Chelsea in Europa League: "Cuor di Lione"

© foto di Pietro Lazzerini

L'Equipe di questa mattina celebra in prima pagina l'attaccante francese Olivier Giroud dopo la vittoria del Chelsea contro l'Arsenal in finale di Europa League: "Cuor di Lione". Il giocatore, campione del mondo in carica con la Francia, ha segnato il primo gol del poker che ha surclassato i Gunners nella finalissima di Baku. Un successo che ha permesso anche al Lione di qualificarsi alla prossima Champions, visto che i Blues, vincendo, hanno liberato il posto che avevano conquistato tramite il campionato.