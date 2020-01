L'Equipe: "Ecco perché Neymar voleva lasciare il PSG"

L'Equipe di oggi rivela attraverso fonti vicine a Neymar le ragioni che avevano indotto il brasiliano a chiedere di lasciare il Paris Saint-Germain la scorsa estate: "Ha bisogno di vincere grandi trofei. E dopo la sconfitta contro il Manchester United ha capito che le possibilità di vincere la Champions League col Paris Saint-Germain erano vicine allo zero" sono le parole di un membro del clan di Neymar. In estate il Barcellona ha fatto un tentativo per riportarlo in Catalogna, non trovando l'accordo col club francese. Rientrato suo malgrado a Parigi tra l'ostilità del proprio pubblico, O Ney ha sfornato prestazioni di ottimo livello, segnando 9 reti in 12 partite.