L'Equipe esulta dopo l'Europa League: "Rennes is on fire"

© foto di Pietro Lazzerini

L'Equipe di questa mattina celebra in prima pagina la vittoria del Rennes contro l'Arsenal per 3-1 nell'andata degli ottavi di Europa League titolando: "Rennes c'est canon" che può essere tradotto anche usando un modo di dire inglese ormai molto di moda nel calcio contemporaneo: "Is on fire". La squadra francese ha dimostrato di essere in un grande momento di forma e nonostante il gol subito in casa contro i Gunners può sognare i quarti di finale dopo una prestazione impeccabile.