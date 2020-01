Per il quinto anno consecutivo L'Equipe ha stilato la classifica dei 30 personaggi più importanti del calcio francese. In vetta, come lo scorso anno quando era in coabitazione con Antoine Griezmann, c'è Kylian Mbappe stella del PSG e della Nazionale campione del mondo. Alle sue spalle sul podio proprio il ct del Bleus, Didier Deschamps. "Medaglia di bronzo" per il ds del PSG Leonardo davanti all'allenatore dell'Olympique Marsiglia Andrè Villas-Boas e al tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane.