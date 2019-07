L'Equipe in prima pagina: "L'OM si prepara a lasciar andare la zavorra"

La prima pagina de L'Equipe, che dedica tutto lo spazio centrale al Gran Premio di Austria di Formula 1, in cui si è assistito all'epico duello tra Verstappen e Leclerc, offre un titolo anche su temi calcistici, e in particolare è riferito al calciomercato del Marsiglia. L'OM è oberato da una situazione economica che lo vede costretto a dover cedere rapidamente per sistemare i conti. "Marsiglia si appresta a lasciar andare la zavorra", è il titolo che si legge.