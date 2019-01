L'Equipe in prima pagina: "Un lungo periodo senza Neymar"

© foto di Pietro Lazzerini

L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Un lungo periodo senza Neymar". Il brasiliano sempre più in dubbio in vista dell'andata degli ottavi di finale di Champions contro il Manchester United dopo l'infortunio alla caviglia. Nel frattempo la squadra continua a vincere in campionato: 4-1 contro il Rennes e doppietta per Cavani.