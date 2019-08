L'Equipe in prima pagina dedica la sua apertura al rugby, ma in taglio alto si sofferma anche sul calcio. "Rennes e Parigi, l'eterna vendetta", titola il quotidiano analizzando la sfida di stasera, ricordando che lo Stade Rennais e il PSG si sono già sfidate in questa stagione per il Trophée des Champions e la scorsa per la finale di Coppa, vinta a sorpresa dalla squadra meno blasonata.