L'Equipe mette Balotelli in prima pagina: "L'OM si autoaffonda"

C'è Mario Balotelli in copertina su L'Equipe. La prima pagina del quotidiano francese è dedicata quasi completamente al pareggio dell'Olympique Marsiglia sul campo dello Strasburgo. Dopo esser passati in vantaggio, gli uomini di Garcia si sono fatti raggiungere su una delle rare occasioni avute dal Racing. E, adesso, servirà un miracolo per conquistare l'Europa per la prossima stagione, alla luce della situazione di classifica.