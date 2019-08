L'Equipe: "Neymar, le richieste del PSG". I parigini vogliono Dembélé

© foto di Dimitri Conti

Come di consueto ormai nelle ultime settimane, è il caso Neymar a conquistarsi il centro del palcoscenico nelle dinamiche del calciomercato internazionale. L'edizione odierna de L'Equipe apre proprio sulla situazione del brasiliano, titolando: "Neymar, le richieste del PSG". La riunione di ieri tra i dirigenti dei francesi e quelli del Barcellona sembra poter indirizzare O'Ney verso un ritorno in Catalogna. Il PSG rimane fermo sulla sua posizione e si auspica di poter accogliere Ousmane Dembele come contropartita tecnica.