L'Equipe: "Parigi si è spaventata". PSG avanti ai supplementari

"Parigi si è spaventata" è il titolo scelto da L'Equipe per raccontare il passaggio del turno del PSG ai supplementari contro il Villefranche, formazione di terza serie francese, in Coppa di Francia. "Di fronte ad un Villafranche valoroso, il PSG è dovuto passare per i supplementari per strappare la qualificazione ai quarti di finale".