L'Equipe su Benfica-Lione 2-1: "Che casino!"

Amarissima la sconfitta dell'Olympique Lione ieri sera contro il Benfica al 'Da Luz' di Lisbona in Champions League. Decisivo per il 2-1 dei lusitani un erroraccio del portiere Anthony Lopez. Su questo L'Equipe questa mattina titola "Che Casino!". "Inconsistente per la prima frazione di gioco l'OL si è ripreso la partita prima di inchinarsi sul finale di gara ad un grosso errore di Anthony Lopez".