L'Equipe sul futuro di Rudi Garcia: "Processo a porte chiuse"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Equipe di questa mattina titola in prima pagina: "Un processo a porte chiuse". Il riferimento è al tecnico del Marsiglia Rudi Garcia che è sotto tiro per i risultati della squadra e che stasera al Velodrome chiuso al pubblico, dovrà affrontare il Bordeaux per recuperare terreno rispetto alle tante squadre che si trova davanti (attualmente decimo in classifica).