L'Equipe sulla vittoria del PSG: "Troppo facile per il Paris"

© foto di Pietro Lazzerini

L'Equipe di questa mattina si apre con la partita giocata ieri sera tra Nizza e PSG titolando in taglio alto: "Troppo facile per il Paris". Il titolo fa riferimento alla vittoria di ieri sera per 4-1 della squadra di Emery sul Nizza. Con il PSG che è sempre più capolista del campionato di Ligue 1.