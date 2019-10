© foto di Gaetano Mocciaro

"A caccia del Lione" titola L'Equipe oggi in edicola. Laurent Blanc è in pole position per la successione di Sylvinho, esonerato dopo il ko nel derby del Rodano contro il Saint-Etienne. Fra gli altri candidati, si legge in prima pagina, vi sono Jorge Sampaoli, Remi Garde e Rudi Garcia.