L'Equipe verso Francia-Uruguay: "Finire (comunque) in bellezza"

© foto di Lazzerini

L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Finire (comunque) in bellezza". La stagione dei Bleus non è stata come le altre, vista la vittoria della Coppa del Mondo e stasera contro l'Uruguay terminerà un anno veramente fantastico. Unico neo, la mancata la qualificazione alle Final Four della Nations League, con l'Olanda che ha pareggiato contro la Germania e volerà in Portogallo per provare a vincere questa nuova competizione.