L'Equipe verso Lione-Manchester City: "Copia incolla"

© foto di Ospite

L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina con Lione-Manchester City di Champions che si giocherà stasera titolando: "Copia incolla". Il riferimento è alla partita d'andata, quando i francesi hanno battuto la squadra di Guardiola a domicilio per 2-1. Nel caso in cui il Lione dovesse vincere stasera passerebbe direttamente agli ottavi, un successo inatteso vista la presenza nello stesso girone proprio dei Citizens.