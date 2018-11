L'Equipe verso Lione-Saint Etienne: "Un vero classico"

© foto di Ospite

L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina con la partita di stasera tra Lione e Saint-Etienne titolando: "Un vero classico". Sarà la 117a volta che le due squadre si incontreranno e nonostante la trasferta vietata per i tifosi dei Verdi, lo spettacolo è assicurato. Un modo, per i tifosi francesi e per tutta la Ligue 1, di scordarsi, una volta ogni tanto, del dominio del Paris Saint-Germain.