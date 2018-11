L'Equipe verso Olanda-Francia: "Mantenere l'eccellenza"

© foto di Lazzerini

L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina con Olanda-Francia che si giocherà questa sera per la Nations League. I transalpini sono già sicuri di essere primi e di passare alla fase finale, ma il quotidiano avverte: "Mantenere l'eccellenza". L'obiettivo della squadra di Deschamps è continuare a dimostrare di essere la squadra più forte del mondo contro gli Orange che non battono i francesi da più di 10 anni.