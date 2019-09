© foto di Pietro Lazzerini

L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Neymar deve riscattarsi". Il brasiliano oggi tornerà in campo col PSG dopo un'estate a caccia di una via d'uscita che non è arrivata. Contro lo Strasburgo dovrà cercare di far dimenticare ai tifosi una frattura che pare difficile da risanare.