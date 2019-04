La volata di Liga - Barça verso la gloria. Europa-salvezza, giochi aperti

© foto di Imago/Image Sport

Campionato virtualmente chiuso, ma corsa europea e salvezza ancora da definire. Le ultime sette giornate di Liga promettono grande spettacolo. Se è vero infatti che il Barcellona è ormai a un passo dal suo 26° titolo nazionale e anche che Atletico e Real sono ormai sicure di un posto nella prossima Champions League, è tutt'altro che chiusa invece la lotta per il quarto posto. Resiste la sorpresa Getafe, capace di riscattare il recente periodo negativo con una preziosa vittoria contro l'Athletic nell'ultimo turno, ma incalzano - pur con qualche problemino di troppo (vedi il ko dei pipistrelli a Vallecas) Siviglia e Valencia, rispettivamente quinta e sesta forza del campionato. Per l'Europa League non mollano affatto la scommessa Alaves (settima squadra che ad oggi si classificherebbe alle coppe europee), lo stesso Athletic, il Betis (domani il derby di Sivglia, big match del 32° turno), la Real Sociedad e il Leganés, così come Villarreal e Rayo Vallecano non hanno certo rinunciato alla permanenza nella massima serie. La classifica al momento le penalizza, penultima e terzultima, insieme al fanalino di coda Huesca che appare ormai spacciato, non solo per i punti ma per l'incapacità di rialzare la testa (tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque partite), anche se Valladolid, Celta Vigo, Levante e Girona dovranno stare attentissime a non perdere colpi. In Spagna si continua dunque a giocare, tifare e sperare. Per tutti gli obiettivi al di fuori della vittoria del campionato, a tinte blaugrana praticamente dall'inizio alla (quasi) fine, nella stagione del fallimento merengue e della conferma dell'altra sponda di Madrid. Chiosa specifica sul Valencia: la compagine di Marcelino sfiderà il Barcellona in finale di Coppa del Re a fine aprile e, nel caso in cui dovesse alzare il trofeo e restare contemporaneamente fuori dalle prime sei posizioni in classifica, sarebbe proprio lei a partecipare all'Europa League al posto della settima in graduatoria.

La classifica:

Barcellona 73

Atletico Madrid 62

Real Madrid 60

Getafe 50

Siviglia 49

Valencia 46

Alaves 45

Athletic 43

Betis 43

Real Sociedad 40

Leganes 40

Eibar 39

Espanyol 38

Girona 34

Levante 33

Celta Vigo 32

Valladolid 30

Villarreal 30

Rayo Vallecano 27

Huesca 24

Queste le ultime sette giornate di Liga:

32° turno

13.04 13:00 Espanyol-Alaves

13.04 16:15 Huesca-Barcellona

13.04 18:30 Atl. Madrid-Celta Vigo

13.04 20:45 Siviglia-Betis

14.04 12:00 Valladolid-Getafe

14.04 14:00 Ath. Bilbao-Vallecano

14.04 16:15 Real Sociedad-Eibar

14.04 18:30 Girona-Villarreal

14.04 20:45 Valencia-Levante

15.04 21:00 Leganes-Real Madrid

33° turno

19.04 21:00 Alaves-Valladolid

20.04 13:00 Celta Vigo-Girona

20.04 16:15 Eibar-Atl. Madrid

20.04 18:30 Vallecano-Huesca

20.04 20:45 Barcellona-Real Sociedad

21.04 12:00 Levante-Espanyol

21.04 14:00 Getafe-Siviglia

21.04 16:15 Real Madrid-Ath. Bilbao

21.04 18:30 Villarreal-Leganes

21.04 20:45 Betis-Valencia

34° turno

23.04 19:30 Huesca-Eibar

23.04 20:30 Valladolid-Girona

23.04 21:30 Alaves-Barcellona

24.04 19:30 Atl. Madrid-Valencia

24.04 20:30 Espanyol-Celta Vigo

24.04 20:30 Leganes-Ath. Bilbao

24.04 21:30 Levante-Betis

25.04 19:30 Siviglia-Vallecano

25.04 20:30 Real Sociedad-Villarreal

25.04 21:30 Getafe-Real Madrid

35° turno

27.04 13:00 Ath. Bilbao-Alaves

27.04 16:15 Atl. Madrid-Valladolid

27.04 18:30 Leganes-Celta Vigo

27.04 20:45 Barcellona-Levante

28.04 12:00 Valencia-Eibar

28.04 14:00 Girona-Siviglia

28.04 16:15 Real Sociedad-Getafe

28.04 18:30 Villarreal-Huesca

28.04 20:45 Vallecano-Real Madrid

29.04 21:00 Betis-Espanyol

36° turno *

05.05 20:00 Alaves-Real Sociedad

05.05 20:00 Celta Vigo-Barcellona

05.05 20:00 Eibar-Betis

05.05 20:00 Espanyol-Atl. Madrid

05.05 20:00 Getafe-Girona

05.05 20:00 Huesca-Valencia

05.05 20:00 Levante-Vallecano

05.05 20:00 Real Madrid-Villarreal

05.05 20:00 Siviglia-Leganes

05.05 20:00 Valladolid-Ath. Bilbao

37° turno *

12.05 20:00 Ath. Bilbao-Celta Vigo

12.05 20:00 Atl. Madrid-Siviglia

12.05 20:00 Barcellona-Getafe

12.05 20:00 Betis-Huesca

12.05 20:00 Girona-Levante

12.05 20:00 Leganes-Espanyol

12.05 20:00 Real Sociedad-Real Madrid

12.05 20:00 Valencia-Alaves

12.05 20:00 Vallecano-Valladolid

12.05 20:00 Villarreal-Eibar

38° turno *

19.05 20:00 Alaves-Girona

19.05 20:00 Celta Vigo-Vallecano

19.05 20:00 Eibar-Barcellona

19.05 20:00 Espanyol-Real Sociedad

19.05 20:00 Getafe-Villarreal

19.05 20:00 Huesca-Leganes

19.05 20:00 Levante-Atl. Madrid

19.05 20:00 Real Madrid-Betis

19.05 20:00 Siviglia-Ath. Bilbao

19.05 20:00 Valladolid-Valencia

* Orari, anticipi e posticipi ancora da definire