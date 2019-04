La volata di Ligue 1 - PSG, festa vicina. Lotta serrata per EL e salvezza

© foto di Imago/Image Sport

È tutto pronto già da giorni per i festeggiamenti del Paris Saint-Germain, che conquisterà l'ottavo titolo della sua storia, il sesto nelle ultime sette stagioni. Un dominio interrotto solo dal Monaco nel 2016-17, mai in discussione quest'anno. I parigini hanno sbaragliato la concorrenza sin dalle prime giornate, un divario insormontabile: sono 20, attualmente, i punti di vantaggio sul Lille, che domenica proverà a rinviare i caroselli dei capitolini vincendo lo scontro diretto in programma allo stadio Pierre Mauroy. Al terzo posto c'è il Lione, che spera in un successo di Neymar e soci per avvicinarsi alla seconda piazza ed evitare di passare dalle qualificazioni per accedere alla fase a gironi della prossima Champions. Poi grande lotta per l'Europa League: il Saint-Etienne occupa la quarta posizione e ci sono otto squadre in otto punti, pronte a darsi battaglia: spera l'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia e Balotelli, così come Reims, Nizza, Montpellier, Nimes e Rennes. In mezzo c'è anche lo Strasburgo, che però è già sicuro della qualificazione grazie al trionfo in Coppa di Lega. Il Rennes conta di fare altrettanto, ma dovrà battere il PSG nella finale di Coppa di Francia. In coda, sembra segnato il destino di Caen, Guingamp e Dijon. Solo una di queste formazioni avrà la possibilità di evitare la retrocessione diretta, giocando lo spareggio con la vincente dei playoff di Ligue 2.

CLASSIFICA

Paris Saint-Germain 81 *

Lille 61

Lione 56

St. Etienne 50

Marsiglia 48

Reims 47

Nizza 47

Montpellier 45

Strasburgo 43

Nimes 43

Rennes 42

Angers 38

Bordeaux 38

Tolosa 35

Nantes 31 *

Monaco 31

Amiens 31

Dijon 24

Caen 23

Guingamp 23

* una partita in meno

CALENDARIO

32° turno

12.04 Dijon-Amiens

12.04 Nantes-Lione

13.04 Marsiglia-Nimes

13.04 Caen-Angers

13.04 Monaco- Reims

13.04 Strasburgo-Guingamp

14.04 Montpellier-Tolosa

14.04 Rennes-Nizza

14.04 St. Etienne-Bordeaux

14.04 Lille-PSG

28°turno - Recupero

17.04 Nantes-PSG

33° turno

19.04 Dijon-Rennes

19.04 Lione-Angers

20.04 Guingamp-Marsiglia

20.04 Nimes-Bordeaux

20.04 Nizza-Caen

20.04 Strasburgo-Montpellier

21.04 Nantes-Amiens

21.04 Tolosa-Lille

21.04 Reims-St. Etienne

21.04 PSG-Monaco

34° turno

26.04 Bordeaux-Lione

28.04 Amiens-Strasburgo

28.04 Angers-Reims

28.04 Caen-Dijon

28.04 Lille-Nimes

28.04 Nizza-Guingamp

28.04 St. Etienne-Tolosa

28.04 Marsiglia-Nantes

30.04 Montpellier-PSG

01.05 Rennes-Monaco

35° turno

04.05 Bordeaux-Angers

04.05 Guingamp-Caen

04.05 Lione-Lille

04.05 Monaco-St. Etienne

04.05 Montpellier-Amiens

04.05 Nantes-Dijon

04.05 PSG-Nizza

04.05 Reims-Nimes

04.05 Strasburgo-Marsiglia

04.05 Tolosa-Rennes

36° turno

11.05 Amiens-Tolosa

11.05 Angers-PSG

11.05 Caen-Reims

11.05 Dijon-Strasburgo

11.05 Lille-Bordeaux

11.05 Nimes-Monaco

11.05 Nizza-Nantes

11.05 Rennes-Guingamp

11.05 St. Etienne-Montpellier

12.05 Marsiglia-Lione

37° turno

18.05 Bordeaux-Reims

18.05 Guingamp-Nimes

18.05 Lille-Angers

18.05 Lione-Caen

18.05 Monaco-Amiens

18.05 Montpellier-Nantes

18.05 PSG- Dijon

18.05 St.Etienne-Nizza

18.05 Strasburgo-Rennes

18.05 Tolosa-Marsiglia

38° turno

25.05 Amiens-Guingamp

25.05 Angers-St. Etienne

25.05 Caen-Bordeaux

25.05 Dijon-Tolosa

25.05 Marsiglia-Montpellier

25.05 Nantes-Strasburgo

25.05 Nimes-Lione

25.05 Nizza-Monaco

25.05 Reims-PSG

25.05 Rennes-Lille