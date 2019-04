La volata di Premier - Sfida Reds-City. In Europa 6 sorelle e una sorpresa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Premier League più avvincente che mai. Dopo la vittoria incontrastata del Manchester City nella scorsa stagione, questo campionato ha regalato sicuramente maggiore spettacolo. E le sorprese, nonostante siamo già al 34° turno, non sembrano certo finite... A dir poco emozionante la bagarre per il titolo tra Liverpool, atteso dal big match di domani col Chelsea, e City, di scena sempre domani a Selhurst Park contro il Crystal Palace: la classifica oggi dice Reds al comando a quota 82 punti e Citizens all'inseguimento con appena due lunghezze in meno. Molto più defilate le squadre che lottano per le altre due posizioni Champions, coi Blues e il Tottenham attualmente in vantaggio rispetto a un Arsenal e a un Manchester United (entrambe reduci da una sconfitta nell'ultimo turno) che restano però rispettivamente a uno e tre punti di distacco. Saranno così le sei sorelle inglesi a rappresentare il proprio Paese nelle prossime competizioni europee, insieme al Watford o alla settima in graduatoria. Occhio infatti alla finale di FA Cup del prossimo 18 maggio: se dovessero battere Guardiola e alzare il trofeo, sarebbero proprio gli Hornets a classificarsi all'Europa League. Promette invece uno spettacolo minore, rispetto ad altre leghe, la corsa salvezza: Huddersfield e Fulham sono già ufficialmente retrocesse, il Cardiff se la gioca con Southampton, Brighton, Newcastle e Burnley. A cinque giornate dalla fine, c'è tanto ancora da scrivere...

La classifica:

Liverpool 82

Manchester City 80*

Chelsea 66

Tottenham 64*

Arsenal 63*

Manchester United 61*

Leicester 47

Wolverhampton 47*

Everton 46

Watford 46*

West Ham 42

Crystal Palace 39

Bournemouth 38

Burnley 36

Newcastle 35

Brighton 33**

Southampton 33*

Cardiff 28*

Fulham 17 (Già retrocesso)

Huddersfield 14 (Già retrocesso)

* Una partita in meno

** Due partite in meno

Questo il calendario delle ultime cinque giornate di Premier League (inclusi i recuperi del 31° turno):

Recuperi 31° turno

16.04 20:45 Brighton-Cardiff

23.04 20:45 Watford-Southampton

24.04 20:45 Wolves-Arsenal

24.04 21:00 Manchester Utd-Manchester City

34° turno

12.04 21:00 Leicester-Newcastle

13.04 13:30 Tottenham-Huddersfield

13.04 16:00 Brighton-Bournemouth

13.04 16:00 Burnley-Cardiff

13.04 16:00 Fulham-Everton

13.04 16:00 Southampton-Wolves

13.04 18:30 Manchester Utd-West Ham

14.04 15:05 Crystal Palace-Manchester City

14.04 17:30 Liverpool-Chelsea

15.04 21:00 Watford-Arsenal​​​​​​​

35° turno

20.04 13:30 Manchester City-Tottenham

20.04 16:00 Bournemouth-Fulham

20.04 16:00 Huddersfield-Watford

20.04 16:00 West Ham-Leicester

20.04 16:00 Wolves-Brighton

20.04 18:30 Newcastle-Southampton

21.04 14:30 Everton-Manchester Utd

21.04 17:00 Arsenal-Crystal Palace

21.04 17:00 Cardiff-Liverpool

22.04 21:00 Chelsea Burnley

36° turno

26.04 21:00 Liverpool-Huddersfield

27.04 13:30 Tottenham-West Ham

27.04 16:00 Crystal Palace-Everton

27.04 16:00 Fulham-Cardiff

27.04 16:00 Southampton-Bournemouth

27.04 16:00 Watford-Wolves

27.04 18:30 Brighton-Newcastle

28.04 15:05 Burnley-Manchester City

28.04 17:30 Manchester Utd-Chelsea

29.04 21:00 Leicester-Arsenal

37° turno *

04.05 16:00 Arsenal-Brighton

04.05 16:00 Bournemouth-Tottenham

04.05 16:00 Cardiff-Crystal Palace

04.05 16:00 Chelsea-Watford

04.05 16:00 Everton-Burnley

04.05 16:00 Huddersfield-Manchester Utd

04.05 16:00 Manchester City-Leicester

04.05 16:00 Newcastle-Liverpool

04.05 16:00 West Ham-Southampton

04.05 16:00 Wolves-Fulham

38° turno *

12.05 16:00 Brighton-Manchester City

12.05 16:00 Burnley-Arsenal

12.05 16:00 Crystal Palace-Bournemouth

12.05 16:00 Fulham-Newcastle

12.05 16:00 Leicester-Chelsea

12.05 16:00 Liverpool-Wolves

12.05 16:00 Manchester Utd-Cardiff

12.05 16:00 Southampton-Huddersfield

12.05 16:00 Tottenham-Everton

12.05 16:00 Watford-West Ham

* Orari, anticipi e posticipi ancora da definire