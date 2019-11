LaLiga, Barça in vetta di rimonta: 2-1 al Leganes, decidono Vidal e fortuna

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Vetta in solitaria, almeno per qualche ora. Il Barcellona può festeggiare dopo la vittoria sul campo del Leganes, grazie alla quale stacca il Real Madrid in classifica, in attesa che i Blancos scendano in campo contro la Real Sociedad. Un successo di rimonta quello blaugrana, un successo anche un po' fortunato per quello che s'è visto sul prato. En Nesyri, del Leganes, strappa applausi per un gol straordinario, poi i catalani rimontano nella ripresa: due calci piazzati battuti da Messi e trasformati prima da Suarez di testa, poi da Vidal dopo un rocambolesco rimpallo in area. Finisce 2-1 e in Catalogna possono esultare, anche se sul piano del gioco è stato palesato più di qualche limite anche con tutte le stelle (Griezmann, Suarez e Messi) titolari.

La quattordicesima giornata di Liga:

Levante-Maiorca 2-1

Leganes-Barcellona 1-2

Real Betis-Valencia (oggi, ore 16)

Granada-Atletico Madrid (oggi, ore 18:30)

Real Madrid-Real Sociedad (oggi, ore 21)

Espanyol-Getafe (domani, ore 12)

Osasuna-Athletic Club (domani, ore 14)

Eibar-Alaves (domani, ore 16)

Villarreal-Celta Vigo (domani, ore 18:30)

Real Valladolid-Siviglia (domani, ore 21)

Classifica:

Barcellona 28

Real Madrid 25

Atletico Madrid, Siviglia 24

Real Sociedad 23

Athletic Club, Getafe, Grana, Valencia, Levante 20

Osasuna 19

Villarreal 18

Real Valladolid 17

Alaves, Eibar 15

Maiorca 14

Real Betis 13

Celta Vigo 9

Espanyol 8

Leganes 6