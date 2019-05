Tre gol che valgono la finale di Europa League: Pierre-Emerick Aubameyang è stato il protagonista assoluto della notte del "Mestalla" nel 4-2 con cui l'Arsenal ha spazzato via i sogni residui del Valencia. L'attaccante gabonese ha meritato voti altissimi, che oscillano tra l'8 e l'8,5. "Ha l'abilità di segnare nei due migliori momenti del Valencia" sottolinea il Corriere dello Sport. "Come se non bastasse, segna solo gol meravigliosi" evidenzia Tuttomercatoweb.

Le pagelle di Pierre-Emerick Aubameyang

Tuttomercatoweb: 8,5

La Gazzetta dello Sport: 8,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8