Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Terza partita da titolare in Europa League per Eden Hazard, torneo vissuto quasi sempre da spettatore. C'è una finale da raggiungere e viene chiamato in causa. E non tradisce: geniale assist per Loftus-Cheek, freddo nel rigore decisivo. Voti che oscillano tra il 6,5 e il 7 per il belga che ora vuole lasciare dopo 6 anni i blues possibilmente con un trofeo internazionale in più.

Le pagelle di Eden Hazard

Tuttomercatoweb: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5