Vent'anni dopo Alberto Malesani, un tecnico italiano raggiunge la finale del secondo torneo continentale per importanza. Nel 1999 si chiamava ancora Coppa UEFA, oggi è l'Europa League: Maurizio Sarri riesce nell'impresa e non è cosa da poco, anche se il suo Chelsea era sulla carta la superfavorita per arrivare fino a Baku. La vittoria contro l'Eintracht è stata sofferta ed è arrivata solamente ai calci di rigore, peraltro dopo aver rischiato di soccombere ai tempi supplemenatari. Tanto basta per meritarsi la sufficienza. Voci fuori dal coro quella del Corriere dello Sport, che lo premia con un 8: "Va a Baku con merito".

Le pagelle di Maurizio Sarri

Tuttomercatoweb: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 6