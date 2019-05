© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'infortunio di Andreas Christensen ha portato Maurizio Sarri a lanciare a partita in corso contro l'Arsenal Davide Zappacosta. 46 minuti giocati ad alta intensità per l'esterno italiano, che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio, se non in Europa League e comunque non nelle gare che contavano. La prestazione di ieri sera è valsa voti più che positivi, con due 7 in pagella. Si danna sulla fascia, sfiora il gol e ne evita uno praticamente fatto. Poteva partire a gennaio, si rivela invece giocatore prezioso.

Le pagelle di Davide Zappacosta

Tuttomercatoweb: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6