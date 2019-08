© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo Le Parisien, lo spogliatoio del PSG, a seguito della sconfitta contro il Rennes nello scorso weekend di Ligue 1, sta cominciando a mettere in discussione l'allenatore Thomas Tuchel. Già oggetto di crtiche per lo schieramento scelto, il tecnico non è capito dai propri calciatori. Tanto che il quotidiano della capitale francese ha rivelato uno scambio di battute tra calciatori del PSG nel parcheggio.

"Hai capito con quale modulo abbiamo giocato stasera?", ha chiesto uno, ricevendo una risposta sibillina. "No, come al solito". Non solo: secondo altre fonti, infatti, prima dell'infortunio di Neymar l'unico schema provato in allenamento, e nei briefing pre-partita, fosse "passate a lui la palla". Il rapporto tra l'allenatore e i suoi giocatori, insomma, non sembra proprio essere in procinto di decollare.