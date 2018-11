Le Parisien titola: "Dal Napoli a Pelé: settimana folle per Mbappé"

© foto di Lazzerini

Le Parisien di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Da Napoli a Pelé, settimana folle per Mbappé". Il calciatore del PSG è pronto ad affrontare gli azzurri al San Paolo con tutti gli occhi del mondo addosso, intanto sarà il nuovo testimonial di una nota marca di orologi di cui è testimonial anche Pelé. I due si incontreranno per promuovere il prodotto: un'emozione unica per il giovane attaccante francese.