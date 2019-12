Le probabili formazioni di Salisburgo-Liverpool: Haaland contro Salah

Salisburgo-Liverpool alle ore 18.55. Su TMW la diretta testuale, le pagelle e le parole dei protagonisti

Tutto ancora aperto nel gruppo E, dove Liverpool (1° a 10 pt), Napoli (2° a 9) e Salisburgo (3° a 7) si giocano tutto in 90’. Dentro o fuori. L’ultima giornata di Champions sarà quella decisiva per capire chi passerà il turno e approderà agli ottavi di finale. Può succedere di tutto, anche che la squadra campione d’Europa in carica possa essere eliminata. Se il Liverpool dovesse infatti perdere questa sera a Salisburgo - segnando meno di 3 gol - e il Napoli dovesse fare punti contro il Genk (ultimo a 1), a qualificarsi sarebbero gli austriaci che andrebbero a pari punti (10) ma avrebbero la differenza reti a favore in virtù del 4-3 di Anfield dell’andata. Quello del 1 ottobre scorso è l’unico precedente tra le due squadre, ma i biancorossi della Red Bull nella propria storia non hanno mai battuto un’inglese (tre sconfitte e un pareggio contro Blackburn e Manchester City). Appuntamento questa sera alle 18.55, arbitrerà il sig.

COME ARRIVA IL SALISBURGO - Come gli avversari odierni, anche il Salisburgo è in grandissima salute e si arriva a giocare la gara decisiva in Europa forte di nove gare senza sconfitte e dal 5-1 rifilato domenica al Tirol. Nelle ultime due di Champions ha pareggiato a Napoli (1-1) e vinto a Genk (4-1), risultati che hanno aumentato ancora di più la fiducia nello spogliatoio, aspetto necessario per il match odierno. “Dobbiamo averla in noi stessi. Il nostro piano è sempre di giocare in modo aggressivo, difendere bene dalla palla e lavorare bene nelle transizioni”, ha spiegato il tecnico Marsch alla vigilia. Il tecnico nel suo 3-5-2 ha un paio di dubbi. Il primo in difesa con Onguéné favorito su Pongracic per affiancare Weber e Ramalho. L’altro a centrocampo tra Junuzovic e Mwepu, in un reparto che sicuramente verrà completato da Minamino e Szoboszlai. Kristensen e Ulmer saranno i quinti laterali, mentre Haaland e Hwang la coppia d’attacco. Infortunati Farkas, Bernede, Koita.

COME ARRIVA IL LIVERPOOL - Con 7 vittorie consecutive in campionato, il Liverpool ormai è solitario in vetta alla classifica della Premier a +8 dal Leicester e +14 dal Manchester City. Se non bastasse questo dato per esprimere lo stato di forma dei Reds, si può aggiungere che non perdono dal 17 settembre, in Champions contro il Napoli. Poco importa però di quello che accaduto fino a ieri, perché oggi non potrà sbagliare. "È come una finale e siamo preparati, siamo ancora molto ambiziosi. Mi aspetto di giocare al meglio", ha avvertito Klopp nella conferenza di ieri. Per questo scenderà in campo l'undici tipo, senza Fabinho, Matip e Lallana che sono in infermeria. Alexander-Arnold e Robertson confermatissimi sugli esterni in difesa, Van Dijk e Gomez come centrali. Lovren non è al meglio ma è stato comunque convocato. A centrocampo Chamberlain, Henderson e Wijnaldum, mentre davanti i tre assi: Salah, Firmino e Manè.