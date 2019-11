© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da questo momento in avanti non si potrà modificare più nulla. Chi succederà a Luka Modric nella conquista del Pallone d'Oro? Lo scopriremo il prossimo 2 dicembre al Theatre du Chatelet di Parigi, dove saranno ufficializzati i risultati. A comunicarlo è il direttore di France Football, che ha fatto sapere che in tre settimane sono stati 180 i votanti.