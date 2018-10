Manita Barça nel Clasico. Tripletta di Suarez e Lopetegui va a fondo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è stata storia al Camp Nou. Già nel primo tempo del Clasico si era assistito ad un completo monologo a tinte blaugrana, pur con il risultato parziale su un 2-0 non di certo irrecuperabile. Ed infatti il Real Madrid aveva accorciato anche le distanze, andando a segno con Marcelo dopo neanche 5' della ripresa. Per circa venti minuti dunque la sfida è rimasta in bilico, prima di pendere senza possibilità di appello sul lato del Barcellona. La squadra di Valverde ha dilagato grazie ad un super Suarez, a segno altre due volte, e alla rete finale siglata da Vidal: al triplice fischio è 5-1. Con questa cinquina, di fatto, si può già pensare senza troppo timore di smentite che per Lopetegui l'avventura sulla panchina del Bernabeu sia già arrivata alla sua conclusione.

Il programma di Liga

Valladolid-Espanyol 1-1

Girona-Rayo Vallecano 2-1

Athletic Club-Valencia 0-0

Celta Vigo-Eibar 4-0

Levante-Leganes 2-0

Atletico Madrid-Real Sociedad 2-0

Getafe-Real Betis 2-0

Barcellona-Real Madrid 5-1

Alaves-Villarreal (oggi, ore 18.30)

Siviglia-Huesca (oggi, ore 20.45)