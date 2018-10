Marca celebra Griezmann: "E' d'Oro". Prestazione top contro il Brugge

Le 4 vittorie nell'ultima giornata di Champions League hanno riacceso i riflettori sul calcio italiano, ma soprattutto portato benefici a livello di ranking UEFA. L'Italia infatti, dopo questa giornata, è balzata al secondo posto superando l'Inghilterra. E il merito come detto è dell'ottimo...

Eleftheropoulos: "Olympiacos lento. Touré? Non in forma"

Serie A, Sky o DAZN? La programmazione televisiva integrale per il 2018

Non solo Olympiacos e Eintracht: gli impegni di Milan e Lazio in E.League

Milan, Gattuso vuole uno sprint in Europa: torna il Pipita

Lazio in Europa League. Nel gioco degli esterni spunta Caceres

Agnelli tracci la via: "Vogliamo vincere ogni competizione"

Così Sarri non l'avrebbe mai giocata

PSV Eindhoven, Rosario: "L'esperienza decisiva per la vittoria dell'Inter"

Eintracht-Lazio, Caceres e Caicedo dal 1', out Immobile

Le pagelle di Icardi - Leone d'oro. Usa la testa come un ariete

Frosinone, Longo: "Il club vada avanti con me fino a fine stagione"

Moratti e la candidatura alla FIGC: "No comment"

Milan-Olympiacos, Reina recordman in Europa: 167 presenze

Napoli, Braida al San Paolo per visionare Koulibaly

"Griezmann è d'Oro" è il titolo con il quale il quotidiano spagnolo Marca ha deciso di celebrare l'attaccante francese decisivo nella vittoria dell'Atletico Madrid contro il Club Brugge nel secondo turno della fase a gironi di Champions League. "Il francese segna due gol e corona la sua prestazione con un assist per Koke. Un buon Atletico si fa sorprendere solo dal gran gol di Danjuma. Infortuni per Gimenez e Diego Costa".

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

