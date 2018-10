© foto di Lazzerini

Marca di questa mattina apre in prima pagina con la sconfitta della Spagna contro l'Inghilterra in Nations League per 3-2: "Ci hanno battuto fischiettando". Sconfitta storica per le Furie Rosse che non sono riusciti a reagire dopo i tre gol subiti in 38 minuti. I cambi non sono arrivati in tempo e non sono bastati, con la Spagna che si giocherà l'accesso alle Final Four nella partita del 15 novembre in Croazia.