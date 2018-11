Marca e gli obiettivi del Real Madrid: "Il mese di Solari"

© foto di Ospite

Marca di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Il mese di Solari". Il nuovo tecnico del Real Madrid ha tre obiettivi da conseguire prima della fine dell'anno: recuperare punti in campionato al Barcellona; vincere a Roma in Champions League per assicurarsi il primo posto del girone; vincere il Mondiale per Club e rendere i Blancos prima società della storia a vincere la competizione per tre volte consecutive.