Marca e i dubbi di Luis Enrique: "Il dibattito sul numero 1"

© foto di Lazzerini

Marca di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Il dibattito sul numero 1". Luis Enrique viene chiamato a prendere la prima grande decisione da nuovo ct della Spagna in vista della sfida di domani contro l'Inghilterra. L'ex tecnico di Barcellona e Roma dovrà decidere se mandare in campo De Gea, confermando le scelte precedenti, oppure se consegnare la porta nei guantoni del nuovo portiere del Chelsea Kepa.