Marca e l'incertezza della Liga: "Una sera con tre leader"

Marca di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Una sera con tre leader". Il riferimento è alla classifica della Liga, con il Barcellona che ha pareggiato nel pomeriggio per 1-1 contro il Valencia, mantenendo la leadership fino al gol di Correa dell'Atletico contro il Real Betis e soprattutto fino a quando, il Siviglia non ha battuto per 2-1 il Celta Vigo portandosi da solo in testa alla classifica con un punto di vantaggio. Campionato comunque apertissimo con ben sei squadre racchiuse in due punti.