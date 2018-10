Marca e la sconfitta del Milan: "Un Betis excelso"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Marca di questa mattina dedica spazio in prima pagina alla vittoria del Real Betis sul Milan in Europa League per 1-2: "Un Betis excelso". Il gioco di parole si riferisce non solo alla grande prestazione generale degli andalusi, ma anche di quella di Lo Celso che ha trascinato i compagni alla vittoria a San Siro.