Marca esulta per i premi della FIFA: "Oro Blanco"

© foto di Lazzerini

Marca di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Oro Blanco". Il riferimento è alla vittoria da parte di Luka Modric del premio FIFA "The best" che ha così interrotto la lunga 'dittatura' di Messi e Ronaldo. Sono quattro i giocatori del Real Madrid entrati a far parte della top 11 della Federazione: Varane, Sergio Ramos, Marcelo e lo stesso Modric. Il miglior portiere è l'ultimo arrivato alla Casa Blanca ovvero Courtois.