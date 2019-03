Marca in prima pagina: "E' successo: Lucas Hernandez al Bayern"

"E' successo: Lucas Hernandez al Bayern Monaco". Questo il titolo dell'edizione odierna di Marca, che in prima pagina dedica spazio all'operazione di mercato da 80 milioni di euro che ha portato il difensore francese dall'Atletico Madrid al club bavarese. Il Bayern - si legge - voleva il giocatore già a gennaio, ma l'Atletico ha ritardato l'operazione. Intanti il difensore è stato operato ieri in Germania al ginocchio e non indosserà più la maglia dei Colchoneros.