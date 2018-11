Marca in prima pagina: "Il Bernabeu vuole vedere Vinicius"

© foto di Lazzerini

Marca di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Il Bernabeu vuole vedere Vinicius". L'87% dei lettori del quotidiano hanno votato in favore del giovane attaccante che ha ben impressionato in coppa contro il Melilla. Il tecnico ad interim Solari potrebbe schierarlo titolare con Benzema e Bale anche contro il Valladolid.