"Il Real Madrid sa che Neymar non è in vendita quest'estate". Marca in prima pagina propone un'intervista esclusiva a Nasser Al-Khelaifi, ricchissimo patron del PSG, e lancia un titolo importante in prima pagina. "Preoccupati? Abbiamo i due migliori calciatori del futuro. Il rapporto con Mbappé andrà avanti ancora a lungo, c'è forte fiducia tra noi".